تدهور دورية جمارك اثناء مطاردتها مهربين

Tweet السبيل- (بترا)- صرح الناطق الرسمي باسم الجمارك الأردنية عقيد جمارك عماد نصير أن إحدى دوريات مكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك الأردنية تعرضت لحادث تدهور أثناء مطاردتها سيارتين تحملان مواد مهربة في العقبة.



وقال العقيد نصير ان الحادث اسفر عن إصابة ثلاثة من كوادر الجمارك الأردنية بجراح متوسطة أثناء قيامهم بالواجب الرسمي.



واضاف ان الحادث وقع لدى قيام دوريتين تابعتين لمديرية مكافحة التهريب بعملية مطاردة لسيارتين مشبوهتين نوع "جيب" في أحد الطرق الترابية في العقبة، حيث تمت السيطرة على إحدى السيارتين وتبين بأنها تحمل ألبسة فاخرة مهربة، وأثناء مطاردة السيارة الثانية والتي لاذت بالفرار تعرضت دورية المكافحة لحادث تدهور أسفر عن إصابة ثلاثة من كوادرها بإصابات متوسطة وتم نقلهم لمستشفى الأمير هاشم العسكري ووصفت حالتهم العامة بالجيدة.

