انتخاب رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الكرك غداً

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أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن المكتب الدائم شكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الكرك الأخيرة خلال اجتماعه الثالث الذي انعقد الخميس الماضي، بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني الحالي.

السبيل - بتراأكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن المكتب الدائم شكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الكرك الأخيرة خلال اجتماعه الثالث الذي انعقد الخميس الماضي، بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني الحالي.



وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم السبت إن ما ورد في تقرير "راصد" حول عدم تشكيل المكتب الدائم للجنة مع نهاية الأسبوع الماضي "غير دقيق"، معبرة عن أسفها لـ "عدم التأكد من الأمانة العامة عن أي مواضيع وقرارات تتعلق بأعمال المجلس".



وأوضحت أن اللجنة ضمت في عضويتها 10 نواب هم: مازن القاضي، خالد البكار، حسين القيسي، منصور مراد، قصي الدميسي، خير أبو صعيليك، أحمد اللوزي، وصفي حداد، ريم أبو دلبوح، ابراهيم البدور، مشيرة الى أن المكتب سيعقد اجتماعاً غدا الأحد، لاختيار رئيس ومقرر للجنة، وستقوم بتزويد مختلف وسائل الإعلام بذلك فور الانتهاء من اختيار رئيس ومقرر اللجنة.