جهات متنفذة تسهّل الصيد لـ''خليجيين'' في مناطق محظورة

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تتهم جمعيات بيئية محلية، جهات رسمية متنفذة بتقديم تسهيلات ومنح امتيازات لصيادين من جنسيات عربية- بعض دول الخليج العربي؛ للصيد غير المشروع في مناطق محظورة قانونياً. السبيل- أحمد برقاويتتهم جمعيات بيئية محلية، جهات رسمية متنفذة بتقديم تسهيلات ومنح امتيازات لصيادين من جنسيات عربية- بعض دول الخليج العربي؛ للصيد غير المشروع في مناطق محظورة قانونياً.



رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، وممثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الاتحاد الذي يضم 10 جمعيات بيئية، أكد لـ"السبيل" حصول صيادين عرب على امتيازات من قبل جهات رسمية متنفذة، لم يسمها؛ للصيد في مناطق يحظر القانون الصيد فيها، فضلاً عن توفير الحماية لهم، على حدّ تعبيره.



وقال إن هؤلاء الصيادين العرب يتعدون على القانون من خلال الصيد في مناطق شرق سكة الحديد الحجازي، والتي يمنع فيها الصيد أصلاً، كما يتجاوزون عليه بالصيد في مواعيد غير معلنةٍ، ولا يسمح فيها.



ويُمنع الصيد في مناطق شرق سكة الحديد الحجازي بموجب قرار صادر عن رئاسة الوزراء في العام 1993؛ وذلك لخصوصية الحياة البرية فيها واحتوائها على العديد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، وخاصة في الصحراء الشرقية، ونظراً لقربها من المناطق الحدودية، فيما تكرر "السماح لخليجيين زائرين للمملكة الصيد فيها"، وفق الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.



وشدد الشوشان على رصد العديد من المخالفات بحق صيادين من جنسيات عربية، لا يلتزمون بقانون الزراعة، ويقومون بالصيد غير المشروع في مناطق لا يسمح بها القيام بذلك.



ويعقد اتحاد الجمعيات البيئية بعد غد الاثنين مؤتمراً صحفياً في مقر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة؛ للحديث حول منح جهات رسمية غير معروفة، امتيازات لصيادين من جنسيات عربية للصيد في مناطق محظورة قانوناً، بحسب الشوشان الذي لفت إلى توجيه دعوة لكل من وزيري البيئة الدكتور ياسين الخياط، والزراعة المهندس خالد الحنيفات.



وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات البيئية سيقوم بمخاطبة كافة الأطراف والجهات الرسمية المعنية بما فيها سفارات الدول العربية التي يتبع لها الصيادون المخالفون، بخصوص تجاوزهم على القانون.



وفي العام الماضي، احتجت 13 جمعية بيئية لدى رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور عبر تسليمه مذكرة ترفض فيها قيام مجموعة أشخاص قادمين من دول عربية بانتهاك حرمة القوانين الأردنية، والتعدي على الثروات الطبيعة.



وطالبت آنذاك الحكومة بتطبيق قانون العقوبات الأردنية على أي كان، وعدم السماح لهذه المجموعات مسقبلاً بتلك الممارسات، إذ يشاع بأن هذه المجموعات تتردد باستمرار على الأردن دون أي رادعٍ، وفق مذكرة الاحتجاج.



وطلبت الجمعيات الموقعة على المذكرة التي حملت عنوان "الاعتداء على الحياة البرية والبيئة الأردنية"، وصلت "السبيل" نسخة عنها، من رئيس الوزراء الايعاز إلى لمن يلزم العمل فوراً على منع هذا الاعتداء أو منح أي تسهيلات من الدوائر الرسمية لهذه المجموعات التي تتوافد إلى المملكة باستمرار، ويشاع بأن بعضها يحضر أسلحة الصيد والعتاد وحتى الصقور الممنوع الصيد بها إلى الأردن.



وأكدت ضرورة إخضاع أي كان ممن تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين للعقاب، وعدم السماح كذلك لأي كان الاعتداء على الثروة الوطنية والبيئة الأردنية.



وأشارت مذكرة الاحتجاج إلى تناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام مجموعة من الصيادين القادمين من دولة خليجية بالتعدي على الثروة الحيوانية البرية في الأردن، وانتهاك حرمة القوانين الأردنية، لافتة|ً إلى ترددها باستمرار على المملكة، ومكوثها في الصحراء الشرقية لشهور بدون أي نوع من الرقابة، أو المنع الذي يلتزم به المواطن ضمن القانون والتشريع.



وتنص البند (ج) من المادة (56) في قانون الزراعة، يحظر صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها، وكذلك قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع، أو استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية.



فيما ينص البند (ه) من المادة ذاتها على أنه تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه القوائم بالحبس مدة أربعة اشهر وغرامة مقدارها ألفي دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى، أو الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية، أو الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثالثة.



