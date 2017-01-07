تفاصيل مقتل الشاب بمعان.. والقاتل: لا أعرفه مسبقاً!

Tweet كشفت الأجهزة الأمنية خلال ساعات ملابسات مقتل احد المواطنين، مساء أمس في مدينة معان، وألقت القبض على الفاعل، وضبطت سلاح الجريمة .



وفي التفاصيل بحسب ادارة الاعلام الامني، فإن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافطة معان بعد عصر امس بتعرض احد المواطنين اثناء وجوده برفقة عائلته على طريق ايل لإطلاق عيار نارية من قبل مجهول؛ مما ادى الى وفاته.

فتحركت فور تلقي البلاغ مجموعات المركز الامني المختص والبحث الجنائي والمختبر الجنائي للمكان، وتبين ان المغدور تعرض لعدة عيارت نارية، توفي على أثرها، وجرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام، وباشر فريق خاص التحقيق في القضية؛ لكشف ملابساتها؛ والقبض على مرتكبها.

واضافت ادارة الاعلام الامني ان فريق التحقيق، ومن خلال ما تم جمعه من مسرح الجريمة، وتتبع اوصاف الشخص الذي اطلق النار ومركبته بحسب ذوي المغدور الذين كانوا برفقته، والذين اكدوا كذلك انهم واثناء جلوسهم بالقرب من احدى الطرق لجمع الاحطاب، حضر اليهم احد الاشخاص، وتكلم مع المغدور، وغادر وعاد بعد فترة وجيزة، وقام بإطلاق عدة عيارات نارية عليه، وترك المكان، وقع اشتباههم على احد الاشخاص ممن تنطبق عليه تلك المواصفات ويقطن على مقربة من مكان وقوع الجريمة، وجرى ضبطه، ومباشرة التحقيق معه.

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه بالتوسع بالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بقيامه بإطلاق عيارات نارية على المغدور اثناء وجوده على مقربة من منزله، برفقة ذويه، وانه لا يعرفه من قبل، ولا يعرف هويته.

وجرى كذلك ضبط سلاح اتوماتيكي استخدمه بالجريمة، وتم اخذ عينات دم منه، وارسالها للمختبر الجنائي من اجل فحصها للتأكد من فيما اذا كانت تحوي اية مواد مخدرة، وما زال التحقيق جاريًا في القضية .

