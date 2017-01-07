انخفاض تدريجي للحرارة لثلاثة أيام

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السبيل- يطرأ اليوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، مائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة، بحسب دائرة الأرصاد الجوية. السبيل- يطرأ اليوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، مائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة، بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

وأكد أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.

أما غدا فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود اجواء باردة جدا في المناطق الجبلية، وباردة في باقي المناطق مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة خاصة في شمال وشرق المملكة مع هبات قوية أحياناً تؤدي الى اثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية. مع ساعات الليل تتكاثر الغيوم المنخفضة على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة لتتحول الاجواء مابين غائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين الآخر في شمال المملكة.

وبعد غد تستمر الأجواء باردة جدا في المناطق الجبلية وباردة في باقي المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة خاصة في شمال المملكة، ويتوقع بإذن الله سقوط امطار خفيفة في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الايام في عمان من 3 إلى 13 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 7 إلى 17 والوسطى من 7 إلى 14 والجنوبية من درجة واحدة إلى 16 درجة مئوية وفي خليج العقبة من 10 إلى 23 درجة مئوية. - (بترا)

