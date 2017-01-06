جودة بالمغرب لدعوة الملك محمد السادس لحضور القمة

Tweet السبيل - استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مراكش اليوم الجمعة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، الذي نقل له رسالة خطية من أخيه الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار المقبل.



ونقل جوده خلال اللقاء أطيب تحيات الملك لأخيه ملك المغرب والشعب المغربي الشقيق وتمنياته لهم بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة. وعبر جوده عن تطلع الملك عبدالله الثاني لمشاركة أخيه الملك محمد السادس في القمة العربية التي سيستضيفها بلده الثاني الاردن حيث ستثري حكمة الملك وخبرته اعمال القمة وسيساهم الدور الفاعل للمملكة المغربية ومواقفها المشرفة في إنجاح القمة بما يخدم كافة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جوهر الصراعات في المنطقة والقدس والمواضيع المتصلة بمكافحة الارهاب والتطرف والتي تستوجب العمل العربي المشترك والتنسيق المكثف بين القادة للبحث والتباحث في سبل مواجهتها وإيجاد الحلول لها.



وأكد جوده خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين القيادتين المغربية والأردنية وشعبيها الشقيقين، وحرص الاردن على إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



من جانبه حمل الملك محمد السادس جوده تحياته و محبته الى الملك عبدالله الثاني متمنيا النجاح والتوفيق للأردن في استضافة القمة العربية المقبلة ومعبراً عن الروابط الأخوية والأسرية بينه وبين الملك عبدالله الثاني والعلاقات التاريخية بين البلدين على كافة المستويات . وعبر عن تقديره للأردن بقيادته الهاشمية على مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وجدد ادانته للاعتداءات الارهابية الجبانة التي وقعت في الاردن مؤخرا، وعبر عن تعازيه للملك والشعب الاردني وذوي الشهداء الذين قضوا دفاعا عن الوطن.