ما سبب إلغاء الاردن فعالية ذكرى اعدام صدام؟

Tweet السبيل - بررت الأجهزة الأمنية منعها إحياء الذكرى التاسعة لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العاصمة عمان بمجمع النقابات المهنية الاسبوع الماضي، لعدم حصول الفعالية على تصريح رسمي من المحافظة لإقامتها.



في حين ذكرت صحيفة "رأي اليوم" التابعة للكاتب الصحفي عبدالباري عطوان ان عمان لا تحتمل فعالية من وزن “إحياء ذكرى رحيل الرئيس العراقي صدام حسين”، كما لا يبدو أنها ستحتمل أي فعاليات حزبية أو سياسية تغرّد خارج سرب السياسة المحليّة تجاه قضايا الوطن العربي، فالمملكة الأردنية ترى أن “سياستها الخارجية” التي لطالما كانت بنظر ساستها “متوازنة” على محكّ القمة العربية المقبلة في نهاية آذار.



وأكدت الصحيفة أن الأردن يحرص فعليّا على استعادة العلاقات مع “عراق معصوم”، غير ان الانحياز التاريخي لعراق صدام حسين، يؤثر كثيرا في العلاقات مع الدولة المتخامة للحدود الشرقية المحلية، وبرأي الكاتب الصحافي الخبير ماهر أبو طير فإن على عمان أن تخفض كثيرا سقف توقعاتها من جارتها الشرقية بغداد.



أبو طير يرى أن “عراق صدام” وانحياز الاردن له في حينه سيبقى شوكة في حلق القيادة العراقية الحالية، “لا تنتزعها الا ارادة طهرانية، الامر الذي لن يحصل في القريب العاجل”، كون العلاقات الاردنية الايرانية مجمدة أصلا، وهنا قد تلعب أيضا مقابلة رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال محمود فريحات الاخيرة دورا سلبيا كون الاخير تحدث فيها عن كون الاردن قلق من “حزام ايراني” في المنطقة.



وخوفاً على النجاح المراد للقمة العربية، ذكرت الصحيفة أن عمان تتجه لسياسة حذرة في الايام الاخيرة، والتي من المفترض انها اليوم في مناخ تسوية قريبة في العراق وسوريا واليمن على حد سواء، والتي قد يكون فيها الغاء حفل من وزن الذي كان من المفترض اقامته لذكرى الرئيس العراقي صدام حسين “أول الغيث” في المنع.