''#أوباما_أعد_الجائزة'' دعماً سوريا - فيديو

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السبيل- أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #أوباما_أعد_الجائزة، لمطالبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك اوباما بتسليم جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في 2015.



ويبدو الوسم الالكتروني #أوباما_أعد_الجائزة الذي نشر باللغتين العربية والإنجليزية وانطلق اليوم الجمعة غريبا أو صادما، لكنه بحسب الناشطين الذين اطلقوا الحملة يأتي تعبيراً عن حجم الصدمة التي أصيب بها أطفال سوريا، وتحديداً في التصريحات الامريكية التي تناولت أن يعم السلام العالم وتحديداً في سوريا.



وجاء اطلاق الحملة، مع نشر مقطع فيديو لطفلة سوريا تخاطب الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما وتذكره بتصريحاته حول دعم حرية الشعوب ومنها الشعب السوري، اضافة إلى دعم المعارضة السورية بالسلاح، وأن نظام الأسد لن يستمر، إلا أن ذلك لم يتحقق.



ويظهر في الفيديو مشاهد للقصف الذي حصل على سوريا، خلال 5 سنوات، وما حصل من مظاهرات وقتل للمدنيين واستهداف لكافة اشكال الحياة.



وتقول الطفلة السورية في الفيديو: ''سيد أوباما .. أخذت جائزة نوبل للسلام لأنك وعدت بإحلال السلام .. لكنك فعلت العكس تماما .. أنت شريك بقتل ٤٠٠ ألف سوري وتهجير ٩ ملايين منهم .. لا أدري كيف يمكنك تعويض ذلك''.



وهدفت الحملة إلى تذكير الحكومة الأميركية الحالية والقادمة أن الشعب السوري لن ينسى من وقف ضد حريته، ولن ينسى من ساهم بقتله سواء بدعم القتلة أو بالصمت عن المذبحة.



الحملة بدأت بجهد فردي قبل أن تساهم في نشرها بعض المنصات الإعلامية العربية، وقد ساهم في انتشار الوسم فيديو قصير تم إعداده خصيصا للحملة يحكي قصة طفلة سورية صغيرة توجه رسالة بسيطة لأوباما ، تقول فيها :