16 إصابة باصطدام شاحنة بـ 9 سيارت في نزول العدسية
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وتعاملت كوادر الدفاع المدني في مديريتي دفاع مدني البلقاء و مادبا ظهر اليوم مع الحادث بحسب مصادر الدفاع المدني.
وأضافت المصادر ذاتها بأن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث و عملت على تقديم الإسعافات الطبية الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت بالبالغة .
وأضافت المصادر ذاتها بأن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث و عملت على تقديم الإسعافات الطبية الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت بالبالغة .
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