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الجمعة 6 كانون الثاني 2017

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16 إصابة باصطدام شاحنة بـ 9 سيارت في نزول العدسية

16 إصابة باصطدام شاحنة بـ 9 سيارت في نزول العدسية
السبيل - أصيب 16 شخصاً بحادث تدهور تريلا محملة بالأعلاف واصطدامها بـ (9) مركبات كانت مركونة بجانب الطريق في منطقة نزول العدسية / مثلث الرامه باتجاه البحر الميت، مما أدى إلى إصابة (16) شخص بجروح ورضوض مختلفة  .
 وتعاملت كوادر الدفاع المدني في مديريتي دفاع مدني البلقاء و مادبا ظهر اليوم مع الحادث بحسب مصادر الدفاع المدني.
وأضافت المصادر ذاتها بأن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث و عملت على تقديم الإسعافات الطبية الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت بالبالغة  .
 
 
 

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