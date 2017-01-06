16 إصابة باصطدام شاحنة بـ 9 سيارت في نزول العدسية

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السبيل - أصيب 16 شخصاً بحادث تدهور تريلا محملة بالأعلاف واصطدامها بـ (9) مركبات كانت مركونة بجانب الطريق في منطقة نزول العدسية / مثلث الرامه باتجاه البحر الميت، مما أدى إلى إصابة (16) شخص بجروح ورضوض مختلفة .

وتعاملت كوادر الدفاع المدني في مديريتي دفاع مدني البلقاء و مادبا ظهر اليوم مع الحادث بحسب مصادر الدفاع المدني.

وأضافت المصادر ذاتها بأن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث و عملت على تقديم الإسعافات الطبية الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت بالبالغة .





