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الجمعة 6 كانون الثاني 2017

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وفاة و (19) أصابة بحادث شاحنة العدسية - صور

وفاة و (19) أصابة بحادث شاحنة العدسية - صور
السبيل  - توفي شخص وأصيب 16 أخرون، الجمعة أثر تدهور شاحنة محمله بالاعلاف واصطدامها بـ (9) مركبات على طريق العدسية البحر الميت، بحسب مصدر أمني.

وأضاف ان تدهور الشاحنة تسبب في أضرار 6 مركبات.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني في مديريتي دفاع مدني البلقاء و مادبا، حيث تعاملت مع حادث تدهور تريلا محملة بالأعلاف واصطدامها بـ (9) مركبات كانت مركونة بجانب الطريق.

وأضافت مصادر أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث و عملت على تقديم الإسعافات الطبية الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت بالبالغة.



 








 

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