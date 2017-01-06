وفاة و (19) أصابة بحادث شاحنة العدسية - صور

وأضاف ان تدهور الشاحنة تسبب في أضرار 6 مركبات.وقالت مصادر في الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني في مديريتي دفاع مدني البلقاء و مادبا، حيث تعاملت مع حادث تدهور تريلا محملة بالأعلاف واصطدامها بـ (9) مركبات كانت مركونة بجانب الطريق.وأضافت مصادر أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث و عملت على تقديم الإسعافات الطبية الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت بالبالغة.