انخفاض على درجات الحرارة واجواء باردة

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السبيل - يكون الطقس نهار اليوم الجمعة باردا في اغلب مناطق المملكة، ومائلا للدفء في الأغوار والبحر الميت ،الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة وفي المساء والليل تكون الأجواء باردة جداً في المناطق الجبلية والبادية والسهول، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، مائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة ، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.



اما يوم الاحد يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، اجواء باردة جدا في المناطق الجبلية وباردة في باقي المناطق مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال المملكة،والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة خاصة في شمال وشرق المملكة مع هبات قوية أحياناً تؤدي الى اثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية. مع ساعات الليل تتكاثر الغيوم المنخفضة على الاجزاء الشمالية والوسطى من المملكة لتتحول الاجواء مابين غائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين الاخر في شمال المملكة .



تكون الاجواء يوم الاثنين باردة جدا في المناطق الجبلية وباردة في باقي المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة خاصة في شمال المملكة،ويتوقع باذن الله سقوط امطار خفيفة في شمال المملكة،الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية.



درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 3 الى 13 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 7 الى 17 وفي المناطق الوسطى من 7 الى 14 وفي المناطق الجنوبية من من درجة واحدة الى 16 درجة مئوية وفي خليج العقبة من 10 الى 23 درجة مئوية .