قيادي إيراني: هكذا هزمنا الأردن وتركيا بحلب
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ورأى حاجي زاده أن وحدة "فصائل المقاومة" أدت إلى "هزيمة تحالف تركيا والأردن والغرب"، مؤكدا أن المقاومة باقية ولن يُسمح بأن تسقط الثورة في يد من سماهم الأعداء.
وأضاف القيادي في الحرس الثوري الإيراني أن أوباما سيغادر البيت الأبيض بعد عدة أيام، بينما لا يزال الأسد في مكانه، وتابع "بشار الأسد مقاوم ونحن ندعمه".
ورأى العميد حاجي زاده أن الأمن الذي تتمتع به إيران اليوم هو ثمرة مقاومة حرس الثورة، ولولاها لشاهدنا اليوم العديد من الهجمات الانتحارية في مدن إيران، على حد تعبيره.
وأفادت وكالة فارس قبل أيام بأن العميد في الحرس الثوري الإيراني غلام علي قلي زاده لقي مصرعه في سوريا، وكان من مقاتلي الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
ومؤخرا، أكد رئيس مؤسسة "الشهداء وقدامى المحاربين" الإيرانية محمد علي شهيدي محلاتي أن عدد القتلى الإيرانيين في سوريا تجاوز الألف منذ تدخل إيران عسكريا في الصراع الدائر هناك.
الجزيرة نت
التعليقات (4)
ابوعبداللهتبليغ
امريكا أسقطت الشاة وجاءت بالخميني وساعدت ايران امريكا علي احتلال العراق وبعد انسحاب امريكا من العراق سلمت الاخيرة لإيران إدارة مصالح امريكا في الخليج. ومقابل هذه الخدمة الجليلة لامريكا أطلقت امريكا يد ايران في المنطقة العربية السنية في العراق وسوريا ولبنان واليمن والحبل عالجرار. باختصار امريكا تدعم الشيعة ضد اهل السنة من اجل تحقيق مصالحها. ايران عميلة لامريكا ويهود حتي النخاع
يوسف الفاعوري-البرازيلتبليغ
ان لم تستحي فاصنع ما تشاء اولا الغرب هو حليف لنظام دمشق وبشار وهو من يوفر الغطاء العسكري لهم ولعصابات الحشد الشيعي ويوفر الغرب ايضا الغطاء السياسي لتلك العصابات الطائفيه بالرغم من ارتكاب تلك العصابات جرائم فاقت جرائم دعش والماغول معا اما الاردن فالتصريحات غريبه ومستهجنه الاردن يشارك فقط من خلال استقباله لمليون ونصف المليون لاجئ سوري ويتقاسم رغيف الخبز معهم فالتصريحات بالفعل جوفاء ولا معنى لها بتاتا واستغرب الحمله الفارسيه الماغوليه على الاردن ان تصريحات حكام قم دليل قاطع على حماقتهم وسخافتهم وغرورهم معتقدين ان بامكانهم التهام المنطقه مع ان العاطلين عن العمل فقط في الدول العربيه قادرين على سحق ايران وازلامها واقزامها
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