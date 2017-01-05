''الاصلاح النيابية'': الإعفاءات الطبية حق وخط أحمر

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السبيل- قالت كتلة الإصلاح النيابية إن علاج المواطن من خلال الإعفاءات الطبية هو حق وخط أحمر لا يمكن المساس به ، وأن على الحكومة إعادة قراءة عجوزاتها المتكررة والبحث عن بدائل غير جيب المواطن.

السبيل- قالت كتلة الإصلاح النيابية إن علاج المواطن من خلال الإعفاءات الطبية هو حق وخط أحمر لا يمكن المساس به ، وأن على الحكومة إعادة قراءة عجوزاتها المتكررة والبحث عن بدائل غير جيب المواطن.

وبينت الكتلة في بيان صحافي اليوم أن على الحكومة تبني سياسة اقتصادية وطنية تتدارك ما حصل من تشوهات اقتصادية تلقي بظلالها السلبية على الموازنة، وهذا لا يمنع البتة من إعادة ضبط وتنظيم إصدار الإعفاءات لايقاف أي هدر مالي حصل بسبب سوء إدارة الملف سابقا.



وطالبت الكتلة الحكومة – وعلى المدى القريب – بشمول جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي الطبي والعمل على تطوير الخدمات الطبية في مستشفياتها الحكومية ، وذلك كحل دائم وعادل لقصة الإعفاءات الطبية .

