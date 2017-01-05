التداول العقاري ينخفض 7 بالمئة في 2016

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السبيل- (بترا)- تراجع التداول العقاري في المملكة في عام 2016 بنسبة 7 بالمئة، إلى 7 مليارات و57 مليون دينار مقارنة مع 7 مليارات و607 ملايين دينار لعام 2015.

وقالت دائرة الاراضي والمساحة في تقرير حول التداول العقاري اصدرته اليوم الخميس، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 1466 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بقيمة 924 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 796 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعا،ً وبحجم تداول 715 مليون دينار تقريبا.



وتشير البيانات إلى أن مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيس استحوذتا على ما نسبته 72 بالمئة تقريباً بمجموع 5 مليارات و70 مليون دينار تقريبا.



واظهرت بيانات الاراضي تراجعا ايضا في الإيرادات بنسبة 12 بالمئة في عام 2016 إلى 333 مليون دينار مقارنة مع 377 مليون دينار في عام 2015.



ولفت التقرير إلى أن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام، بلغت 4ر105 مليون دينار، وقيمة إعفاءات الأراضي 7ر22 مليون دينار، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 461 مليون دينار.



وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت 3ر62 مليون دينار، والمرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت 1ر43 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان 41 مليون دينار، فيما جاءت رابعا مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 9ر36 مليون دينار.



وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيس من حجم إيرادات هذا العام 71 بالمئة بمجموع 235 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل باقي المحافظات حوالي 98 مليون دينار.



وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 3657 عقارا قيمتها التقديرية 1ر375 مليون دينار بانخفاض نسبته 11 بالمئة مقارنةً بالعام 2015، منها 6ر246 مليون دينار للشقق و5ر128 مليون دينار للأراضي.



وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى في بيوعات عام 2016 بمجموع 1530 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 694 عقارا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 269 عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 241 عقارا.



أما من حيث القيمة فجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 5ر168 مليون دينار، بنسبة 45 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 2ر50 مليون دينار، والجنسيّة الأميركية بالمرتبة الثالثة بقيمة 5ر21 مليون دينار، والجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بقيمة 4ر19 مليون دينار، والجنسية اليمنية بالمرتبة الخامسة بقيمة 18 مليون دينار.



وتركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال عام 2016 في عمان بقرية عمان حوض المدينة بعدد 685 قطعة، وفي الزرقاء قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي، بعدد 425 قطعة، تلتها في المفرق قرية ثغرة الجب حوض العلم بعدد 251 قطعة.



كما تركزت في جنوب عمان بقرية الجيزة حوض الموارس بعدد 246 قطعة، ثم في الزرقاء بقرية عطل الزرقاء والرصيفة حوض الزواهرة بعدد 242 قطعة.



أما بيوعات الشقق، فتمركزت في شرق عمان بقرية طبربور حوض الميالة بعدد 858 شقة، تلتها الزرقاء بقرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي، بعدد 835 شقة، ومجدداً شرق عمان بقرية النويجيس حوض الرواق بعدد 652 شقة، تلاها حوض خنيفسة من نفس القرية بعدد 611 شقة.

