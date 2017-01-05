الجيش يحبط محاولة تسلل ويصيب شخص ويضبط أسلحة

Tweet السبيل - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن قوات حرس الحدود أحبطت مساء أمس الأربعاء, محاولة تهريب كمية من المخدرات، حيث حاول شخصان إجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.



وأضاف المصدر انه تم تطبيق قواعد الإشتباك مما أدى إلى إصابة أحدهم وإلقاء القبض عليهما, وبعد تأمين المنطقة وتفتيشها تم العثور على (320) كف حشيش، (332000) حبة كبتاغون وسلاح اتوماتيكي وكمية من العتاد وتحويلها إلى الجهات المختصة.



كما ألقت قوات حرس الحدود صباح اليوم الخميس, القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.



