الجيش يحبط محاولة تسلل ويصيب شخص ويضبط أسلحة
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وأضاف المصدر انه تم تطبيق قواعد الإشتباك مما أدى إلى إصابة أحدهم وإلقاء القبض عليهما, وبعد تأمين المنطقة وتفتيشها تم العثور على (320) كف حشيش، (332000) حبة كبتاغون وسلاح اتوماتيكي وكمية من العتاد وتحويلها إلى الجهات المختصة.
كما ألقت قوات حرس الحدود صباح اليوم الخميس, القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
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