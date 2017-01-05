''الإصلاح'': الإعفاءات الطبية خط أحمر

Tweet السبيل - أكدت كتلة الإصلاح النيابية حق المواطنين بحصولهم على التأمين الصحي الشامل، وطالبت الحكومة بشمول جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي الطبي والعمل على تطوير الخدمات في مستشفياتها الحكومية.



وقالت الكتلة، من خلال تصريح صحفي وصل "السبيل" نسخة منه اليوم إنها تابعت كتلة الإصلاح النيابية بكل اهتمام اللغط المجتمعي الذي ظهر إبان ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول نية الحكومة إلغاء الإعفاءات الطبية الصادرة عن الحكومة لغير المؤمنين صحيا وذوي الدخل المحدود ، كما تابعت تأكيدات الحكومة ممثلة بوزير الصحة على أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بوقف هذه الاعفاءات وبقاء الأمر على حاله ، وأشارت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي إلى أن هذا اللغط أصبح مبررا لكثرة التكهنات التي راجت في الفترة الأخيرة عن نية الحكومة في تقليل عجز موازنتها من جيب المواطن.



وشددت الكتلة على أن علاج المواطن من خلال الإعفاءات الطبية هو حق وخط أحمر لا يمكن المساس به ، وأن على الحكومة إعادة قراءة عجوزاتها المتكررة والبحث عن بدائل غير جيب المواطن ، من خلال تبني سياسة اقتصادية وطنية تتدارك ما حصل من تشوهات اقتصادية تلقي بظلالها السلبية على الموازنة ، وهذا لا يمنع البتة من إعادة ضبط وتنظيم إصدار الإعفاءات لايقاف أي هدر مالي حصل بسبب سوء إدارة الملف سابقا .

