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الخميس 5 كانون الثاني 2017

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الحكومة: قريبا.. تشريع لضبط وسائل التواصل الاجتماعي

الحكومة: قريبا.. تشريع لضبط وسائل التواصل الاجتماعي
السبيل - 

أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إلى أن هناك دراسة لتشريع خاص يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحديد المسؤولية وحماية الأمن المجتمعي.

وشدد المومني خلال حديثه لـ"التلفزيون الأردني" صباح اليوم الخميس أن عمل وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون في إطار بناء المجتمع وأن لا يكون معول هدم" مشيراً إلى أن البعض يستخدم هذه الوسائل بشكل سيئ لبث خطاب الكراهية والإساءة.

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