عربيات: الفصل قد يطال أئمة امتنعوا من صلاة "الغائب"
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات إن الجهات المعنية في الوزارة تحقق في امتناع 22 إمام مسجد من أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الحادثة الإرهابية في محافظة الكرك.
وأضاف عربيات خلال حديثه لـ"السبيل" اليوم الخميس أن التحقيقات في هذا الأمر ما يزال جارياً، وسيتم اتخاذ أقصى درجات العقوبة في حقهم، نافياً أن يكون هؤلاء الأئمة من حملة الفكر المتطرف، ومؤكداً أن العقوبة قد تصل للفصل.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق