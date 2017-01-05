النائب الرياطي: أوقفنا عطاء بمبلغ 200 مليون دينار لشركة الفوسفات

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كشف النائب محمد الرياطي خلال حديثه لمندوب السبيل عن إيقاف عطاء لشركة الفوسفات بقيمة 200 مليون دينار بعد أن كان محتكرا على شركتين تعود لمتنفذين لأعوام عديدة. العقبة - رائد صبحيكشف النائب محمد الرياطي خلال حديثه لمندوب السبيل عن إيقاف عطاء لشركة الفوسفات بقيمة 200 مليون دينار بعد أن كان محتكرا على شركتين تعود لمتنفذين لأعوام عديدة.



وبين الرياطي أنه وبعد إثارته للموضوع قامت جهات في الدولة بالتواصل معه حيث أسفرت الجهود التي قادها الى ايقاف العطاء وتوزيعه على 10 شركات محلية حيث من المتوقع أن يحصل توفير في المشروع بمبلغ 70 مليون دينار.



وأشار الرياطي الى أن الشركتين كانتا تحتكران عطاء ات التعدين في شركة الفوسفات مؤكدا أن إحدى الشركات قامت برفع قضية ضده.



كما تعهد الرياطي بمتابعة موضوع التأمين الصحي ملمحا الى أن الحكومة تتجه الى زيادة الدفع حتى على المؤمنين صحيا لتصل الى 20%.





