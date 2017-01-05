أجواء باردة نسبيا ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

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السبيل- ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم لتصبح حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام ولتتراوح في معظم مدن المملكة بين 14 - 2، وفي العقبة 20- 10، والبحر الميت 20 الى 10 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم لتصبح حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام ولتتراوح في معظم مدن المملكة بين 14 - 2، وفي العقبة 20- 10، والبحر الميت 20 الى 10 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس بارداً نسبياً خاصة في الجبال، وتظهر كميات من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع نهار غد الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2 - 4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء غالباً صافية في شمال ووسط البلاد، في حين تظهر السحب العالية في جنوب وشرق البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية، مثيرة للغبار بشكل خفيف.

