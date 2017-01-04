اغلاق 426 محلا خلال 3 أشهر لمخالفتها منع التدخين

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السبيل- (بترا)- أغلقت امانة عمان خلال الربع الأخير من العام الماضي 426 محلا للكوفي شوب ومطاعم لمخالفتها قانون الصحة العامة في منع التدخين وتعليمات تقديم الأراجيل.

وكشفت المدير التنفيذي للرقابة الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات عن تصويب وضع 138 محلا ومطعما اوضاعها (حصول/ تجديد على الترخيص ) أو ازالة أسباب المخالفة كممارسة مهنة غير مذكورة في الرخصة (تقديم الأرجيلة).



واضافت: تم توجيه 1405 مخالفات، منها 445 لممارسة مهنة تقديم الارجيلة دون ترخيص او عدم الالتزام بشروط الترخيص الممنوح بتطبيق وشروط مزاولة المهنة الممنوحة وفقا لتعليمات وزارة الصحة.



ولفتت الى أن أمانة عمان وجهت 212 انذارا و9 مخالفات لموظفين بسبب التدخين في الاماكن غير المخصصة للغاية.

