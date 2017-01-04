أمن الدولة تقضي بالحكم على 3 متورطين بقضية مخدرات

Tweet

السبيل- (بترا)- قضت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء بالحكم في قضية مخدرات بحق ثلاثة متورطين تراوحت بين الاشغال الشاقة من 10 الى 12 عاما، و10 آلاف دينار بحق كل منهم.

السبيل- (بترا)- قضت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء بالحكم في قضية مخدرات بحق ثلاثة متورطين تراوحت بين الاشغال الشاقة من 10 الى 12 عاما، و10 آلاف دينار بحق كل منهم.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة في التهمة المسندة لاحد الاشخاص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار بالأشغال الشاقة لمدة 12 عاما وبالغرامة 10 آلاف دينار.



وقضت في تهمتي التدخل بالشروع التام بتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بحق المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار .



وضبط المتهمون الثلاثة في قضية تهريب مخدرات الى احدى دول الجوار بمحاولة تهريب 210 آلاف حبة مخدرة.

