إحباط تهريب 495 كرتونة سجائر في الزرقاء

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أحبطت دوريات مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، محاولة تهريب سجائر بكمية تقدر بـ 24750 كروز سجائر متنوعة ضمن 495 كرتونة.

السبيل - بتراأحبطت دوريات مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، محاولة تهريب سجائر بكمية تقدر بـ 24750 كروز سجائر متنوعة ضمن 495 كرتونة.



وقال مدير مكافحة التهريب عميد جمارك ضامن الفواز ان هذه الضبطية جاءت بعد عملية رصد ومتابعة حثيثة، حيث تم ضبط 258 كرتونة سجائر متنوعة كانت مخبأة في أحد المنازل بالزرقاء داخل شاحنة كانت متوقفة أمام المنزل، وبعد إجراء المزيد من التحريات وعمليات الرصد والمتابعة تم ضبط 237 كرتونة أخرى داخل أحد البرادات عند أوتوستراد الزرقاء.



وأضاف انه تم تحويل الأشخاص المتورطين في القضية لمدعي عام مكافحة التهريب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات تمهيداً لاستيفاء الغرامات الجمركية المترتبة على القضية والتي تقدر بحوالي نصف مليون دينار.



وأشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود بالجهود التي تبذلها مكافحة عمليات التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.