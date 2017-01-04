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الأربعاء 4 كانون الثاني 2017

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رجل يزوج ابنته لشاب ويهديه منزل.. ما القصة؟ (استمع)

رجل يزوج ابنته لشاب ويهديه منزل.. ما القصة؟ (استمع)
السبيل - مؤمنة معالي 

قال مواطن خلال اتصاله مع النائب الدكتور محمد نوح القضاة عبر برنامج "همك همي" أن زوجته طلبت منه أن يستأجر لوالدته بيت مستقل تعيش فيه لعدم رغبتها ببقاء الأم في نفس منزل العائلة، أو أن يقوم بتطليقها وهو ما حدث لأن رب الأسرة لا يفكر في إبعاد والدته عنه بعد زواج والده من أخرى وعدم وجود مأوى لهذه الأم.

وأضاف المواطن: ذهبت طليقتي لأهلها ومعها ابنتاي، توفيت احداهما وبقيت الأخرى مع أمها، وأقوم بدفع نفقتها بشكل شهري، وبقيت أعيش مع أمي في منزلنا الذي هو عبارة عن مخزن مقسوم بخزانة لغرفتين، إلى أن علم أحد الخيرين بسبب طلاقي من زوجتي فأهداني منزل وزوجني ابنته ولم يطلب مني أية تكاليف سوى أن أقوم بتأثيث المنزل.

وطلب المواطن من الخيرين مساعدته في تجهيز منزل الزوجية الجديد كونه لا يملك تكاليف الأثاث التي قد تبلغ 2000 دينار، فما كان من الدكتور محمد نوح إلا أن طلب منه الحضور لمقر إذاعة "يقين" واستلام 1000 دينار هدية شخصية منه لبره بوالدته واختيارها.



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التعليقات (2)

  • حماد القضاه

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    لا حول ولا قوة الا بالله يا ناس يا عالم حق للمرأة ان تعيش ببيت مستقل لوحدها بدون ان يكون به حماتها او حماها او احد من اسلافها وهذا اجماع المذاهب الاربعة فعلام تطلق المرأة وبأي ذنب

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  • شو بدك

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    ... هاي اخبار هاي

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