الشياب: هذا ما دفعني لنسب ابنتي لأخي.. ولست نادماً

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السبيل - قال النائب الدكتور حسني الشياب أنه سجل ابنته باسم أخيه تلبية لرغبة والدته رحمها الله والتي كانت ترغب بذلك لعله يكون "فاتحة خير" على شقيقه البكر الذي لم يرزق بأطفال، مشيراً إلى أن التسجيل تم بعد ولادة الطفلة في المنزل وتسجيلها من قبل مضبطة من المختار في "الصريح" عام 1992م.



وأضاف الشياب خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" أنه وشقيقه يعيشون في نفس المنزل، وأن الفتاة كانت قد سافرت مع عمها إلى أمريكا وتلقت التعليم في رياض الأطفال هناك، ولم يكن يخطر بباله فكرة تأمين مقعد جامعي لها في ذلك الوقت ولم يكن يعلم علم الغيب ان هذه الفتاة ستكون متفوقة وستدخل كلية الطب ليكون الهدف مما فعله توفير مقعد جامعي.



وقال الدكتور الشياب: "لست نادماً على ما فعلت" مشيراً إلى أن القضية تتعلق بالمشاعر والأحاسيس ورابط الأخوة وهي حالة انسانية، وأن الدافع وراء تصحيح الأوراق الآن هو فتاوى شرعية.



وأكد الشياب أنه سيلاحق من أثار الموضوع بشكل مسيئ من خلال القضاء.



