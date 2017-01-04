400 طالب في ''الزعتري'' يتقدمون لامتحان التوجيهي

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قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية المهندس فايز جويعد ان المديرية خصصت قاعة امتحان للطلبة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خارج المخيم. المفرق - حمزة شاهينقال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية المهندس فايز جويعد ان المديرية خصصت قاعة امتحان للطلبة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خارج المخيم.

وبين جويعد بان 400 طالب وطالبه من السوريين تقدموا للامتحان الثانويه العامه حيث يتم نقلهم بواسطة باصات خاصة من داخل المخيم الى القاعات وتوفير كافة سبل الراحه لهم .

مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة في مديرية لواء البادية الغربية يبلغ 1796 طالبا وطالبة من الأردنيين و 403 من اللاجئين السوريين، لافتا إلى أن الطلبة السوريين يمثلون نظام الدراسة الخاصة والحكومي.

وبين أنه تم فتح قاعات للطلبة السوريين الذين يمثلون مدارس المخيم في بلدة الزعتري لتقديم امتحان الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المديرية وفرت 23 قاعة امتحان لطلبة التوجيهي في مناطق لواء البادية الشمالية الغربية و13 مركز امتحان، فيما هناك 255 مراقبا وإداريا لتسيير عقد الامتحان.

