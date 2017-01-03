''التعليم العالي'': رفع معدلات القبول للشريعة مرتبط بمكافحة ''التطرف''

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان قرار رفع معدلات القبول بكليات الشريعة اتخذه مجلس التعليم العالي بناء على توصية من مجلس الوزراء، وهو مرتبط بالخطة الوطنية لمكافحة التطرف.

السبيل - بتراقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان قرار رفع معدلات القبول بكليات الشريعة اتخذه مجلس التعليم العالي بناء على توصية من مجلس الوزراء، وهو مرتبط بالخطة الوطنية لمكافحة التطرف.



واضاف الطويسي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء الثلاثاء، ان القرار جاء ضمن حزمة اجراءات وقرارات من شأنها الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين ولهم القدرة على التأثير، ورفع القيمة المجتمعية لخريجي الكليات، وذلك من خلال تجويد المدخلات من الطلبة عن طريق رفع الحد الادنى للقبول، اضافة الى اجراءات اخرى تتعلق بالمساقات التي يدرسها الطلبة والحوافز بالمنح والبعثات لتشجيع الاقبال من الطلبة على كليات الشريعة.



واشار الدكتور الطويسي الى حوافز ما بعد التخرج تتعلق بمزايا التوظيف والرواتب.



وقال ان القرار جاء بعد ندوات عقدت ولجان شكلت من قبل هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء لدراسة اوضاع الطلبة والخطط الدراسية بكليات الشريعة.





