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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2017

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بالفيديو.. طلبة توجيهي يحاولون الانتحار عن جسر عبدون‎

بالفيديو.. طلبة توجيهي يحاولون الانتحار عن جسر عبدون‎
السبيل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشبان يهددون بالانتحار من أعلى جسر عبدون قبل أن يمنعهم ذووهم من ذلك.

وبين الناشطون أن المهددين بالانتحار هم من طلبة التوجيهي الحاصلين على شهادات من دول الخارج، والتي لم تتخذ وزارة التربية والتعليم بشأنها أي إجراء.

وأوضح مصدر أمني لـ"السبيل" أنه لم يرد بلاغ للأجهزة الأمنية حول هذه الحادثة.

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