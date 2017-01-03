النائب الشياب يكشف حقيقة تسجيل ابنته بقيد مدني عمها

Tweet

السبيل- قال عضو مجلس النواب حسني الشياب إن سبب تسجيل ابنته بقيد مدني عمها منذ ولادتها عام 92 كان لاسباب عائلية وانسانية، وبقيت كذلك وبناء على فتوى الشرعية وأمر يتعلق بالورثة كان من الضروري ارجاع قيدها المدني باسمي. السبيل- قال عضو مجلس النواب حسني الشياب إن سبب تسجيل ابنته بقيد مدني عمها منذ ولادتها عام 92 كان لاسباب عائلية وانسانية، وبقيت كذلك وبناء على فتوى الشرعية وأمر يتعلق بالورثة كان من الضروري ارجاع قيدها المدني باسمي.

وبين الشياب في حديث عبر اذاعة (حسنى اف ام) اليوم أن قراراً قضائياً صدر خلال العام الماضي باعادة القيد المدني لابنتي باسمي.

وأشار أن ابنته حصلت قبل 6 سنوات على توجيهي بمعدل 90 ، وتدرس تخصص الطب الموازي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستهجناً ما نقلته صحيفة الرأي وهو ما اعتبره الشياب ''تصفية حسابات''.

وقال النائب كان بامكاني الاستفادة من منح لتدريس ابنتي وليس تدريسها موازي، مؤكدا على انه يملك اوراقا ثبوتية بجميع ما ذكره.

