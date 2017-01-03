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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2017

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ضبط مخدرات قبل تهريبها لدول مجاورة (صور)

ضبط مخدرات قبل تهريبها لدول مجاورة (صور)
السبيل - قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا وبعد تتبعهم لمعلومات حول نية احد الاشخاص من جنسية عربية تهريب كميات من الحبوب المخدرة عبر احد المعابر الحدودية البرية من استيقافه لحظة وصوله للمعبر الحدودي وضبطه والتحفظ على المركبة التي بحوزته من اجل تفتيشها بشكل دقيق .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه وبتفتيش المركبة من قبل كوادر مكافحة المخدرات عثر بداخل محركها على 31 الف حبة مخدرة اخفيت بطريقة فنية بداخله وجرى توديع المقبوض عليه لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد انهاء كافة التحقيقات معه .

وفي سياق متصل تمكن العاملون كذلك في احد المعابر الحدودية البرية الاخرى من ضبط قضية مشابهة بعد ان انهوا جمع المعلومات حول احد الاشخاص المشبوهين بمحاولة تهريب كميات من الحبوب المخدرة , حيث جرى ضبطه اثناء محاولته بمغادرة البلاد بواسطة مركبته وتم التحفظ عليه و على المركبة التي عثر بداخل محركها عند تفتيشها بشكل دقيق على 27 الف حبة مخدرة اخفيت بطريقة فينة وتم تحويل القضية كذلك لمدعي علم محكمة امن الدولة .  


معرض الصور

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