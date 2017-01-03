الحباشنة لوزيرة السياحة: أنت عايشة في المريخ

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تعرضت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إلى هجمة نيابية شرسة، بعد ردها على اقتراح بشطب فقرة تتيح لوزارة السياحة إنشاء هيئات مستقلة لإدارة مواقع سياحية. السبيل - نبيل حمرانتعرضت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إلى هجمة نيابية شرسة، بعد ردها على اقتراح بشطب فقرة تتيح لوزارة السياحة إنشاء هيئات مستقلة لإدارة مواقع سياحية.



النائب صداح الحباشنة خاطب عناب قائلا: "انت عايشة في المريخ".

وتابع أن هناك حقدا وغضبا في الشارع على الحكومات؛ نتيجة سياساتها في إنشاء هيئات مستقلة من أجل أشخاص معينين.



بينما طالب النائب عبد الكريم الدغمي وزيرة السياحة: "إذا كنت عاجزة؛ روحي الوزارة مش للشيخة".



وكانت وزيرة السياحة أكد الحاجة إلى منح الوزارة صلاحية إنشاء هيئات لإدارة مواقع سياحية.

وأضافت أن وزارة السياحة عجزت عن تطوير موقعين سياحيين مهمين؛ لأنهما لا يتمتعان بشخصية اعتبارية.

وتابعت أن هناك حاجة لمنح هذه المواقع الشخصية الاعتبارية لاستقطاب مستثمرين لتطوير المواقع السياحية.

