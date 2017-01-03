في سابقة.. الحكومة تؤجل جلسة طرح الثقة بحماد

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طلبت الحكومة تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية.



وقال نائب رئيس الوزارء محمد ذنيبات إن الحكومة تطلب تأجيل طرح الثقة، بموجب الماده 53 من الدستور. السبيل - نبيل حمرانطلبت الحكومة تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية.وقال نائب رئيس الوزارء محمد ذنيبات إن الحكومة تطلب تأجيل طرح الثقة، بموجب الماده 53 من الدستور.



وبموجب المادة؛ يؤجل طلب طرح الثقة لمرة واحده 10 ايام، بناء على طلب الحكومة، او الوزير المعني.



وفشلت محاولة إرجاء التصويت على المذكرة الموقعه من 47 نائبا، عندما أصر نواب على أن الدستور يحتم التصويت على المذكرة، او ان تطلب الحكومه التأجيل.



وقبل طلب التأجيل، أقر المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن احداث الكرك، وشكل طلب الحكومة تأجيل طرح الثقة سابقة في الحياة البرلمانية.



وكان عدد من النواب وقعوا على مذكرة نيابية، تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية الاحداث الارهابية التي وقعت في محافظة الكرك، اذ يتطلب قرار حجب الثقة عن الوزير تصويت الاكثرية المطلقة (66 نائبا).



