قورشة يوجه طلبة التوجيهي قبيل الامتحان

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بث الداعية الدكتور أمجد قورشة فيديو مباشر؛ وجه فيه طلبة التوجيهي بقراءة آية الكرسي عند دخول القاعة والتحلي بالهدوء وعدم الانشغال بأجواء القاعة وما قد يحدث بداخلها من أصوات أو حركات الآخرين، والإنشغال التام بورقة الامتحان.



السبيل - مؤمنة معاليبث الداعية الدكتور أمجد قورشة فيديو مباشر؛ وجه فيه طلبة التوجيهي بقراءة آية الكرسي عند دخول القاعة والتحلي بالهدوء وعدم الانشغال بأجواء القاعة وما قد يحدث بداخلها من أصوات أو حركات الآخرين، والإنشغال التام بورقة الامتحان.



ووجه قورشة الطلبة خلال حديثه إلى المرور السريع على جميع الأسئلة وقراءتها ووضع علامة (A) بجانت السؤال السهل وعلامة (B) بجانب السؤال الذي يحتاج لتفكير وتأني وعلامة (C) بجانب السؤال الصعب، ومحاولة وضع طرف خيط من الاجابة بجانب كل سؤال ليسهل على الطالب تذكر ما الذي عليه أن يكتبه ثم يبدأ بحل الأسئلة.



وأضاف قورشة أن على الطالب البدء بحل الأسئلة التي تحمل علامة (A) ليتمكن من الانتهاء منها ثم يبدأ بحل الأسئلة التي تحمل علامة (B) ثم يشرع في حل المحاور التي تحمل علامة (C) وذلك لحصد عدد أكبر من العلامات بالإجابة على ما يتقنه بداية خشية أن يدركه الوقت.



وذكر قورشة أنه كان قد حاز على مرتبة العاشر على المملكة في الثانوية العامة في السنة التي تقدم بها للامتحان، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات من خبرته، وداعياً الله أن يوفق جميع الطلاب في امتحاناتهم والتي تبدأ اليوم الثلاثاء.