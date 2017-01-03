كلوب: حققنا لكشف معلمات يدخن الأرجيلة بالمدرسة.. وهذا ما توصلنا له

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السبيل - قال مدير تربية الشونة الجنوبية الدكتور محمد كلوب إنه شكل لجنة تحقيق، للتأكد من صحة ما ادعته مواطنة عبر إذاعة "حياة اف ام" قبل أيام بقيام معلمات داخل المدرسة بتدخين الأرجيلة أمام الطالبات، وتبين أن الأمر عار من الصحة، والمعلومة لم تكن دقيقة.



وأضاف مدير التربية كلوب أن هناك أربع معلمات من هذه المدرسة، حاوزا جائزة الملكة رانيا والمدرسة متميزة بكادرها، والشكوى بعد التحري مغلوطة.



فاطمة وهي المواطنة التي اشتكت قامت بالاعتذار على الهواء، وشكرت مديرية التربية على جهودها وتحقيقها، وقالت: "قد يكون الموضوع اشكل على ابنتي" واعتذر إذا تأذى أحد بريء بسبب الشكوى.



يذكر أن مواطنة شكت قبل أيام من قيام معلمات بمدرسة في الشونة الجنوبية بتدخين "الأرجيلة" داخل المدرسة، وكذلك تدخين السجائر في الساحة المدرسية وأمام أعين الطالبات.



وأضافت المواطنة خلال حديثها لـ"حياة اف ام" الأربعاء الماضي أنها راجعت مديرة المدرسة، إلا أن الأمر ما يزال مستمراً.



فريق برنامج "صوت حياة" تواصل حينها مع مدير تربية الشونة الجنوبية الدكتور محمد كلوب الذي استمع لحديث المواطنة، وأجاب: "هذه المعلومة اقشعرت لها مشاعري".



وأضاف: "لن أسمح بهذا السلوك، وأرجو من المواطنة التواصل معي على هاتفي الشخصي، واعطائي معلومات وأسماء من قمن بفعل ذلك، وسأتصرف وسأنزل العقوبات بحق المعلمات اللواتي يقمن بفعل ذلك".



وقال الكلوب: "حرية المعلمة تنتهي عند دخولها المدرسة"، وقد سبق أن رأيت معلمة تقوم بالتدخين في رحلة مدرسية وأصدرت بحقها عقوبة رادعة، لا يسمح بالتدخين والأرجيلة داخل مدارس مؤسسة وزارة التربية والتعليم.