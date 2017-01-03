الملك يعزي الرئيس التركي بضحايا تفجير اسطنبول

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أعرب الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه ومواساته بضحايا التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف محتفلين برأس السنة الميلادية في مدينة اسطنبول التركية، وأودى بحياة عشرات الضحايا الأبرياء، وتسبب بإصابة آخرين.

السبيل- بتراأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه ومواساته بضحايا التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف محتفلين برأس السنة الميلادية في مدينة اسطنبول التركية، وأودى بحياة عشرات الضحايا الأبرياء، وتسبب بإصابة آخرين.

ودان الملك، خلال الاتصال، هذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب تركيا في التصدي لخطر الإرهاب وعصاباته الإجرامية، الذي بات يهدد العالم أجمع.



