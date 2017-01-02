هل الأردن على موعد مع تساقط للثلوج الأسبوع المقبل؟‎ (فيديو)

السبيلتوقع موقع طقس العرب أن تتأثر المملكة بفترة من النشاط الجوي الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط وبلاد الشام بما فيها المملكة، خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون ثاني/يناير.