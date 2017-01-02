هل الأردن على موعد مع تساقط للثلوج الأسبوع المقبل؟ (فيديو)
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توقع موقع طقس العرب أن تتأثر المملكة بفترة من النشاط الجوي الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط وبلاد الشام بما فيها المملكة، خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون ثاني/يناير.
واستعرض مدير قسم العمليات الجوية أسامة الطريفي، الأنظمة الجوية المتوقعة وفرص تساقط الثلوج خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن "طقس العرب" سيعرض أية تغيرات قد تطرأ على الأنظمة الجوية خلال الفترة القادمة.
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