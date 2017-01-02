''الإعلام الأمني'': منشورات التحذير من ليلة رأس السنة ''مدسوسة''‎

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قال مدير إدارة الإعلام الأمني، العقيد خضر آل خطاب، إن رسائل تحذيرية انتشرت قبل ليلة رأس السنة على برنامج "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها وردت من خارج الأردن، وهدفها زعزعة الشعور بالأمن لدى المواطنين وإخافتهم.

السبيل - مؤمنة معاليقال مدير إدارة الإعلام الأمني، العقيد خضر آل خطاب، إن رسائل تحذيرية انتشرت قبل ليلة رأس السنة على برنامج "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها وردت من خارج الأردن، وهدفها زعزعة الشعور بالأمن لدى المواطنين وإخافتهم.



وأضاف آل خطاب خلال حديثه لقناة "سفن ستار" مساء الإثنين، أن الأجهزة الأمنية دائماً على أهبة الاستعداد والجاهزية في كل يوم، والحديث عن الجاهزية في بعض المناسبات هو لتطمين المواطن.



وأوضح أن إدارة الإعلام الأمني تتعامل مع الأحداث وفق ما يتطلب الحدث، مشيراً إلى أن الإدارة تميل للصراحة والمصداقية في نقل المعلومة.



وأكد آل خطاب على أن إدارة الإعلام الأمني تنتهج سياسة تدريب أفراد من كافة القطاعات من أجل نشر التوعية والنثقيف في المؤسسات المختلفة والمدارس والجامعات، ونشر التوعية المطلوبة بين المواطنين والثقافة الأمنية الصحيحة، ومحاربة الإشاعات.





