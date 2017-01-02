وصول جثماني الأردنيين اللذين توفيا بحادثة اسطنبول

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وصل الى عمان مساء اليوم الاثنين، جثمانا المواطنين اللذين توفيا في الاعتداء الاثم على مطعم في اسطنبول، حيث كان في استقبالهما بالمطار مندوب عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

السبيل - بتراوصل الى عمان مساء اليوم الاثنين، جثمانا المواطنين اللذين توفيا في الاعتداء الاثم على مطعم في اسطنبول، حيث كان في استقبالهما بالمطار مندوب عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي ان الوزارة، استنادا إلى توجيهات الملك عبدالله الثاني المستمرة بضرورة إيلاء المواطنين الاردنيين بالخارج الرعاية اللازمة، تتابع من خلال دبلوماسييها في اسطنبول الأوضاع الصحية لخمسة مواطنين اردنيين اصيبوا اثناء الاعتداء، وما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات هناك، مشيرة الى ان أوضاعهم مستقرة.



وتابعت السفارة الاردنية في انقرة عبر الدبلوماسيين الاردنيين الموفدين الى اسطنبول، بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، كل ترتيبات نقل الجثامين مع السلطات التركية المختصة والملكية الاردنية.



واشارت الرافعي الى ان الوزارة تابعت التبليغات الواردة إلى مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة في أنقرة، حول انقطاع الاتصال مع مواطنين اردنيين متواجدين في اسطنبول لاي سبب من الاسباب، وتم التواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم.





