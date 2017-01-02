88467 طالباً يشاركون غداً في امتحانات ''التوجيهي''

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تبدأ يوم غد الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة" التوجيهي"، في دورتها الشتوية للعام الحالي 2017. السبيل- ( بترا)تبدأ يوم غد الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة" التوجيهي"، في دورتها الشتوية للعام الحالي 2017.

ويتقدم للامتحان 88467 مشتركا ومشتركة من الطلبة النظامين، موزعين بواقع 40217 في الفرع الأدبي، 33504 في الفرع العلمي، و 26 الفا في الفرع الشرعي، و 6296 في الفرع الصناعي، 1470 في الفرع الزراعي، و 1155 مشتركا ومشتركة في الفرع الفندقي والسياحي.

كما يتقدم للامتحان 36 مشتركا ومشتركة في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز الاحداث في 9 قاعات تم تخصيصها لهم.

ويعقد الامتحان في 1403 قاعات موزعة على 456 مدرسة مركزية في مختلف مناطق المملكة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الاستعدادات لإجراء الامتحان وفق التعليمات الناظمة، فيما حرصت على توفير البيئة الملائمة للطلبة في قاعات الامتحان.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، قد اكد في تصريحات سابقة، أن امتحان الثانوية العامة بدأ بالاستقرار في آلية عمله وإجراءاته وتشريعاته التي باتت معلومة للجميع، مشيرا إلى تعاون الوزارة وديوان المحاسبة في هذا المجال.

وقرر الدكتور الذنيبات، تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة بالإضافة إلى غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة.

وتناط بالغرفة، متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت وتسلميه لوزير التربية والتعليم، فيما تم تعميم أرقام هواتفها على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ونشرها للمجتمع المحلي، وهي:

(0777209900) ، (0777417439)، (0790856829)، (0796626359)

(2000200)، (2000201)، (2000203)، (5654918)، (5699916)

فاكـــــــس (4646654).

بدوره، اهاب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، بالطلبة ضرورة التقيد التام بالتعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة، تجنبا للعقوبات المترتبة على مخالفتها.

ّوتشمل هذه التعليمات بحسب الجلاد، التأكد من إحضار بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر لغير الأردني والبطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر عند تقديم الامتحان يومياً، والحضور إلى قاعة الامتحان قبل موعد بدئه بوقت كافٍ، حيث سيتم إغلاق باب المدرسة عند بدء الامتحان ولن يسمح بدخول أي طالب بعد ذلك.

كما دعا الجلاد الطلبة إلى عدم اصطحاب أي قصاصات ورق أو الحديث إلى بعضهم داخل القاعة أو رمي ورقة الأسئلة خارج القاعة وإثارة الشغب داخل القاعة، أو الخروج منها عنوة، أو تمزيق ورقة الأسئلة أو دفتر الإجابة أو دفتر إجابة زميله أو الجلوس في المكان غير المخصص له، أو الاعتداء على أي من القائمين على الامتحان.

ودعا الطلبة ايضا إلى عدم إحضار السماعات اللاقطة كاللواقط اللحمية، أو أي جهاز اتصال، خصوصا أجهزة الهواتف الخلوية وسماعاتها، وأي آلة يمكن استخدامها للغش كالساعات والأقلام الإلكترونية أو أي جهاز تسجيل أو تصوير، وكذلك عدم إحضار أي نوع من أقلام الحبر، حيث ستوفر الوزارة الأقلام للطلبة في القاعات.

