عجلون تسجل اعلى نسبة هطول للأمطار

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السبيل- (بترا)- سجلت مدينة عجلون منذ بداية الموسم الحالي لفصل الشتاء اعلى نسبة هطول للأمطار على مستوى المحافظة حيث بلغت 388 ملم للمجموع التراكمي ونسبة الهطول المطري من المعدل العام 65 بالمائة.

السبيل- (بترا)- سجلت مدينة عجلون منذ بداية الموسم الحالي لفصل الشتاء اعلى نسبة هطول للأمطار على مستوى المحافظة حيث بلغت 388 ملم للمجموع التراكمي ونسبة الهطول المطري من المعدل العام 65 بالمائة.

وقال مدير زراعة عجلون الدكتور ابراهيم الاتيم في حديث لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان كميات هطول الامطار ستسهم في انتاج المحاصيل الزراعية المتعددة الحرجية والمروية بالإضافة الى توفير المراعي الطبيعية للمواشي والتي تعمل على تخفيف الكلف على اصحاب الثروة الحيوانية .



واشار الدكتور الاتيم الى ان مدينة عجلون سجلت أعلى نسبة هطول مطري بالنسبة لمختلف مناطق المحافظة ،مبينا ان كميات الامطار التراكمية بلغت في محافظة عجلون 388 ملم ونسبة الهطول 65بالمائة وكفرنجة 344 ملم ونسبة الهطول 57بالمائة وعنجرة 349 ملم ونسبة الهطول 58بالمائة ورأس منيف 291 ملم ونسبة الهطول 54بالمائة وعبين وصخرة 262 ملم ونسبة الهطول 47بالمائة واشتفينا 268 ملم ونسبة الهطول 44بالمائة .



وأكد الاتيم على ان نسبة هطول الامطار والثلج سيسهم في زيادة نسبة المياه الجوفية والقضاء على الحشرات الضارة إضافة إلى فوائدها المتعددة على المحاصيل الزراعية.

