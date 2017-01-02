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الإثننين 2 كانون الثاني 2017

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''الصحة'': لم يصدر قرار بوقف الاعفاءات الطبية

&#039;&#039;الصحة&#039;&#039;: لم يصدر قرار بوقف الاعفاءات الطبية
السبيل - قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب: انه لم يصدر عن الحكومة اي قرار بوقف الاعفاءات الطبية التي تمنحها رئاسة الوزراء لغير المؤمنين صحيا.

واضاف الدكتور الشياب في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاثنين ان الحكومة مستمرة في منح الاعفاءات وان ما تم تناقله في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول وقفها غير صحيح.

واضاف ان الاعفاءات تمنح لغير المؤمنين للعلاج في المستشفيات التابعة للوزارة وفي حال عدم توفر الخدمة الطبية يحول المريض الى مستشفيات خارج نطاق الوزارة اسوة بما هو متبع حيال المشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.

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