رسالة مؤثرة من والد المعتقل خاطر بذكرى ميلاد نجله

Tweet السبيل - وصل "السبيل" رسالة من والد المعتقل محمد خاطر الى ابنه في سجن الموقر 1 بمناسبة يوم ميلاده الرابع والعشرين، ننشرها كما وصلتنا:





بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة اليك ولدي وفلذة كبدي محمد ارسلها لك خلف القضبان بمناسبة يوم ميلادك الرابع والعشرين...



ولدي الحبيب "محمد" يا من كنت وما تزال القريب من قلوبنا وأعيننا، فيك تتصارع الأفراح والآلام ، لتزرع الآمال الكبيرة في رؤيتك ولقاءك الذي ننتظر .

ابعث إليك يا توأم روحي عبر المسافات والحواجز بطاقة تهنئةٍ حائرة مع الطيور المهاجرة بيوم ميلادك الرابع والعشرين، دعني أُقدم لك كلماتي "كل عام وأنت بألف خير"، هدية منّي أدعو لك فيها بطول العمر والثبات، وانفراج همّك، وفك قيدك إن شاء الله، ومعذرة يا ولدي الغالي لدموعي فهيَ أصبحت الجدول الذي يربطني بك .



ولدي ، يا قطعةً من فؤادي

حنيني إليك كل يومٍ وكل لحظة يزداد، وكم اشتاقت عَيْني لتكتحل برؤيتك، وكم اشتقت إلى ضمّك وعناقك الذي حُرمت منه منذ سنوات، حتى تَعودَ لي الحياة مرّة اخرى بعد أن تجمّد الدم في العروق إذا كانت هذه مشاعري، فكيف يمكن لقلمي وكلماتي مهما حاولت جاهداً أن تصف حنين امك التي تفطّر قلبها، تسمع صوتك في نومها وصَحْوها، تحاول مَنْع دموعها ولكنّ قدرتها على الصمود تخذلها فتنهار باكيةً بلا توقف.

وما بالك بحنين إخوتك وأخواتك الذين يتضرعون إلى المولى ـ سبحانه وتعالى ـ في كل سجدةٍ بأن يفرج همك، ويفك قيدك حتى تكتمل فرحتهم، وأنت بينهم بل في قلوبهم وفي كل زاويةٍ من زوايا حياتهم.

مضى عامٌ وأعوامٌ...ويأتي عام ٌجديد ...تمضي بها أيامك وربيع شبابك وتكبر وتكبر وأنت في سجنك بين جدرانه الأربعة ليس فيها ونيساً لك ورفيقاً إلا القرآن وسجادة الصلاة، ولكن بشائر الخير موصولة بإذن الله تعالى، ولن ينال اليأس من قلبٍ عامر بالإيمان، ومن صدْرٍ حافظٍ للقرآن، هنيئاً لك يا ولدي الحبيب، يا من حولت ظلام سجنك إلى روضة العلم والإيمان، فحفظت القرآن، وملكت الفصاحة والعِلم والبيان، وصِرت إلى الله اقرب، لا تضعف لك عزيمة، فكيف لي أنا ووالدتك أن نحزن وأنت من سيتوجنا بتاج الوقار لحفظك كتاب الله لتهدينا إياه في الآخرة، ونحن على يقين أن كل يوم يمضي من سنين عمرك خلف الزنازين يقترب معه موعد الفرج، فتسلّح يا ولدي بالصبر، وعليك بتقوى الله الذي لن ينساك ويخذلك، وكأنَّ لسان حالك يقول: "يا ظلام السجن خيّم ...إننا نهوى الظلاما....ليس بعد الليل إلا...فجرُ مجدٍ يتسامى".

كل بطاقات الحب والحنين، وكل تهاني أعياد الميلاد أزفّها لك ولدي الغالي محمد الذي زيّنت لوحاتك الجميلة الساحرة، جدران قلوبنا قبل جدران بيوتنا، وأدْخلتْ كل معاني الفرح والسرور لأصحابها، ورسمت بريشتك حكايات عشقك لوطنك، فأنت الفنان الذي كبُرت سنوات عمرك وكبرت معها شاباً مطيعاً عابداً لله خلوقاً محبوباً، وصَغُرت أمام عزيمتك قضبان السجون التي حولت ايامك خلفها من آلآلام الى آمال ووالله يا ولدي لو كان بمقدوري أن أفتديك بنفسي لفعلت، ولو سمحوا لي بأن أقبع خلف الزنازين بدلاً منك لسُجنت، فمن أجل عيونك تهون الحياة وترخص سنوات عمري، ولكنْ هيهات.

ومع كل حبةٍ من حبات المطر نشتاق إليك، ونسمع أنفاسك الطاهرة وهي تلهج بالدعاء وقراءة القرآن، حماك الله يا ولدي الحبيب وجعلك من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ، مفعماً بالأمل، وقاهراً لليأس.

هكذا هي الحياة يا أنيس وحدتي، شمس تشرق ..وقمر يضيء ..وشفاه تبتسم وشفاه تئنّ، وكلي أمل أن نحتفل بيوم ميلادك في المرة القادمة وأنت بيننا وفي ظل اسرتك ومحبيك، وعلينا أن نحيا الحياة بحلوها ومرها ، بأمل وبلا يأس ، ولا نحزن على الأيام التي مضت، بل نتخطى العثرات وننير الدروب المظلمة ولو بشمعة، نمسكها بكل إباءٍ وفخر ولا نركع إلا لله تعالى .

حفظك الله يا بني ورعاك ، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه

كل عام وانت بالف خير، كل عام وانت بحرية

والدك المشتاق أبو محمد خاطر 2/1/2017