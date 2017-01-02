شاهد مقابلة قائد الجيش كاملة مع ''بي بي سي''
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ونفى فريحات أن يكون هناك فتح للمعبر الحدودي مع الجانب السوري في هذه الأثناء لخطورة حركة الآليات والحافلات في الجانب السوري، مشيراً إلى أن فتح المعبر مرهون بالسيطرة النظامية على الجانب السوري.
وأضاف فريحات أن الأردن استقبل حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري، إلا أن الدعم الذي تلقاءه من أجل تقديم الخدمات للاجئين لم يتجاوز 34%، وتحملت خزينة الدولة بقية الأعباء.
وألمح فريحات إلى أن عدد الأردنيين المقاتلين في سوريا بجانب تنظيم داعش وتنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) لا يتعدى 300 مقاتل، وأعدادهم في العراق ضيئلة أيضاً.
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