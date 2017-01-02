شاهد مقابلة قائد الجيش كاملة مع ''بي بي سي''

السبيل- قال الفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي إن حوالي 100 ألف لاجئ سوري في مخيمي الركبان والحدلات على الحدود الأردنية السورية، معظمهم أتوا من مناطق كانت تحت سيطرة داعش، مشيراً إلى أن خلايا نائمة تسيطر على هذه المخيمات، وإن الأردن يساهم إنسانياً في توفير الغذاء والدواء والماء لهؤلاء اللاجئين، كما سيتم حفر بئر جديدة داخل مخيم الركبان.

ونفى فريحات أن يكون هناك فتح للمعبر الحدودي مع الجانب السوري في هذه الأثناء لخطورة حركة الآليات والحافلات في الجانب السوري، مشيراً إلى أن فتح المعبر مرهون بالسيطرة النظامية على الجانب السوري.وأضاف فريحات أن الأردن استقبل حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري، إلا أن الدعم الذي تلقاءه من أجل تقديم الخدمات للاجئين لم يتجاوز 34%، وتحملت خزينة الدولة بقية الأعباء.وألمح فريحات إلى أن عدد الأردنيين المقاتلين في سوريا بجانب تنظيم داعش وتنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) لا يتعدى 300 مقاتل، وأعدادهم في العراق ضيئلة أيضاً.