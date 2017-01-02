بالأسماء.. ترفيعات المجلس القضائي الشرعي

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السبيل– صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم 2/80/2016 تاريخ 8/12/2016، المتضمن ترقية 98 قاضياً، وتعيين 4 قضاة جدد، ونقل 5 آخرين، وذلك اعتبارا من 31 كانون الأول من العام الماضي، وتالياً نص القرار: صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي الموقر رقم 2/80/2016 تاريخ 8/12/2016، المتضمن ما يلي اعتبارا من تاريخ 31/12/2016 :- 1. ترفيع فضيلة الشيخ فتحي احمد نمر منصور/ عضو محكمة استئناف القدس الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخاصة .



2. ترفيع فضيلة الشيخ سعود محمد فرحان السلامين/ عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخاصة .



3. ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد علي يوسف جرادات/ عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخاصة .



4. ترفيع فضيلة الشيخ فارس عبدالسلام احمد فريحات عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخاصة .



5. ترفيع فضيلة الشيخ د. ماهر نعيم حسن سرور عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخاصة .



6. ترفيع فضيلة الشيخ د. جعفر محمود عبدالقادر ملكاوي عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخاصة .



7. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالهادي عيسى احمد الدبوبي عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



8. ترفيع فضيلة الشيخ مازن محمد عبدالفتاح المقبل عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



9. ترفيع فضيلة الشيخ طارق عبدالنبي محمد الدقامسه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



10. ترفيع فضيلة الشيخ د. زهير محمد محمود القضاة عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



11. ترفيع فضيلة الشيخ نافع سليمان عبدالفتاح ابورمان عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



12. ترفيع فضيلة الشيخ نواف عبدالسلام حماد البطوش المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف معان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



13. ترفيع فضيلة الشيخ محمد وجيه مصطفى حسن غرايبه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



14. ترفيع فضيلة الشيخ فريوان حامد علي الخوالده عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



15. ترفيع فضيلة الشيخ د. جمال كاسب مفلح الرحامنه عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



16. ترفيع فضيلة الشيخ د. ايهاب احمد سليمان ابوالهيجاء عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



17. ترفيع فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



18. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالفتاح عيسى السليمان غوانمه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



19. ترفيع فضيلة الشيخ د. سالم علي خليفه عكور عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



20. ترفيع فضيلة الشيخ د. سميح سليمان علي الزعبي مفتش المحاكم الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



21. ترفيع فضيلة الشيخ صالح محمد جدوع قباعه القاضي في محكمة معان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



22. ترفيع فضيلة الشيخ عمر ابراهيم اسماعيل المجالي عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



23. ترفيع فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



24. ترفيع فضيلة الشيخ د. منصور عبدالله فياض الطوالبه مفتش المحاكم الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



25. ترفيع فضيلة الشيخ د. اشرف يحيى رشيد العمري مفتش المحاكم الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى.



26. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد يوسف احمد عبابنه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



27. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد فهد محمد غرايبه القاضي في مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري لأدنى مربوط الدرجة الاولى .



28. ترفيع فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



29. ترفيع فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



30. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسين علي صالح العمري المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



31. ترفيع فضيلة الشيخ د. مفلح محمد مفلح القضاة عضو محكمة استئناف اربد الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



32. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد "محمدامين" فهيم زيدالكيلاني عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



33. ترفيع فضيلة الشيخ مامون محمد عمر ابوسيف المدعي العام الشرعي لدى المحاكم الشرعية في محافظة اربد لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



34. ترفيع فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله القاضي في محكمة المفرق الشرعية / القضايا لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



35. ترفيع فضيلة الشيخ سليمان صالح سليمان العسوفي مفتش المحاكم الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثانية 36. ترفيع فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود سليمان شويات القاضي في مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري لأدنى مربوط الدرجة الثانية .



37. ترفيع فضيلة الشيخ مناور عبدربه رجا العلاوين القاضي في محكمة عمان الشرعية /القضايا لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



38. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد هاشم عبدالرحمن يونس القاضي في محكمة عمان الشرعية / القضايا لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



39. ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد عبدالهادي محمود اعمر القاضي في محكمة الهاشمية لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



40. ترفيع فضيلة الشيخ د. جمال علي ابراهيم التميمي عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



41. ترفيع فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري القاضي في محكمة جرش الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



42. ترفيع فضيلة الشيخ د. طايل سليمان خليل الرحامنه المدعي العام الشرعي لمحافظة البلقاء لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



43. ترفيع فضيلة الشيخ غالب كريم مفلح السمارنه عضو محكمة استئناف عمان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



44. ترفيع فضيلة الشيخ د. قاسم محمد محمد بني بكر المدعي العام الشرعي لمحافظتي عجلون وجرش لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



45. ترفيع فضيلة الشيخ د. صهيب عبدالله بشير الشخانبه المدعي العام الشرعي لمحافظتي العاصمة ومادبا لأدنى مربوط الدرجة الثالثة .



46. ترفيع فضيلة الشيخ احمد علي عيد الجراح القاضي في محكمة الكورة الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



47. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالعزيز عوده محمد الحويطات القاضي في محكمة الشوبك الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



48. ترفيع فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش القاضي في محكمة الكرك الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



49. ترفيع فضيلة الشيخ د. عمر حسن موسى ابوقريق القاضي في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



50. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسن محمد مفلح العلوان القاضي في محكمة الشونة الجنوبية الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



51. ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذيه القاضي في محكمة عين الباشا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



52. ترفيع فضيلة الشيخ مجدي كمال عبدالمجيد بلوط القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية / القضايا لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



53. ترفيع فضيلة الشيخ محمد مسلم جريد القراله القاضي في محكمة القصر الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



54. ترفيع فضيلة الشيخ معتز عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني القاضي في محكمة العارضة الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



55. ترفيع فضيلة الشيخ علال محمود مصطفى عطاطره القاضي في محكمة الرمثا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



56. ترفيع فضيلة الشيخ فيصل محمود احمد الخريسات القاضي في محكمة زي الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



57. ترفيع فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشه القاضي في مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



58. ترفيع فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الفريوان القاضي في محكمة سحاب الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



59. ترفيع فضيلة الشيخ رافت محمد عبدالله المبيضين القاضي في محكمة صويلح الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



60. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسني عوده سعود القرارعه المدعي العام الشرعي لمحافظتي الكرك والطفيلة لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



61. ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات القاضي في محكمة عمان الشرعية /التوثيقات لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



62. ترفيع فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور القاضي في محكمة عمان الشرعية /التركات لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



63. ترفيع فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات القاضي في محكمة صويلح الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



64. ترفيع فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر القاضي في محكمة اربد الشرعية / القضايا لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



65. ترفيع فضيلة الشيخ فراس يوسف احمد العنانبه القاضي في محكمة عجلون الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



66. ترفيع فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب القاضي في محكمة الرمثا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



67. ترفيع فضيلة الشيخ د. وليد عبدالله عايف الخوالده القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



68. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد خير" ابراهيم يوسف درادكه القاضي في محكمة اربد الشرعية/التنفيذ لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



69. ترفيع فضيلة الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه القاضي في محكمة الرصيفة الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الرابعة.



70. ترفيع فضيلة الشيخ مراد احمد محمد علي الكاساني القاضي في محكمة الرصيفة الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



71. ترفيع فضيلة الشيخ د. رائد عبدالله محمد الدعامسه القاضي في محكمة الجيزة الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



72. ترفيع فضيلة الشيخ د.عدنان توفيق احمد المساعفه القاضي في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



73. ترفيع فضيلة الشيخ حذيفه عبدالله ابراهيم المجالى القاضي في محكمة صويلح الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



74. ترفيع فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل القاضي في محكمة سحاب الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



75. ترفيع فضيلة الشيخ د.شفيق عبيد الله نزال الحيصة القاضي في محكمة وادي السير الشرعية /القضايا لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



76. ترفيع فضيلة الشيخ د. معاذ ابراهيم سالم خليفات القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



77. ترفيع فضيلة الشيخ عامر اعقيل حسين الغوادره القاضي في محكمة جرش الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



78. ترفيع فضيلة الشيخ رامي احمد محمد حجازي القاضي في محكمة بني كنانه الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



79. ترفيع فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم القاضي في محكمة مادبا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



80. ترفيع فضيلة الشيخ عطا سالم سعد ابوالغنم القاضي في محكمة صويلح الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



81. ترفيع فضيلة الشيخ محمد رسول بشير فهيم زيد الكيلاني القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التنفيذ لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



82. ترفيع فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجده القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التنفيذ لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



83. ترفيع فضيلة الشيخ يونس حسين محمد العويدات القاضي في محكمة المفرق الشرعية / القضايا لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



84. ترفيع فضيلة الشيخ باسم مشهور احمد العقيل القاضي في محكمة صويلح الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



85. ترفيع فضيلة الشيخ خالد يوسف عبدالرحمن الشرمان القاضي في محكمة الرصيفة الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



86. ترفيع فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي القاضي في محكمة عمان الشرعية / القضايا لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



87. ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد محمد احمد ابو رمان القاضي في محكمة السلط الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



88. ترفيع فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنه القاضي في محكمة عجلون الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



89. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله ادهم ارتيمان الدمانية القاضي في محكمة معان الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



90. ترفيع فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد ابو هلاله المدعي العام الشرعي لمحافظتي معان والعقبة لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



91. ترفيع فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده القاضي في محكمة الرصيفة لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



92. ترفيع فضيلة الشيخ محمد احمد علي اطريق القاضي في محكمة عمان / القضايا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



93. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالحكيم يوسف بركات الشبول القاضي في محكمة المفرق الشرعية / التوثيقات لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



94. ترفيع فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان القاضي في محكمة عمان/ القضايا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



95. ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمد عبدالرزاق ابو زيد القاضي في محكمة مادبا الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



96. ترفيع فضيلة الشيخ نايف احمد بخيت الخلايله رئيس مكتب الاصلاح والتوفيق الاسري في مجمع المحاكم الشرعية الزرقاء لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



97. ترفيع فضيلة الشيخ رائد احمد عبد الحميد العظمات القاضي في محكمة عجلون الشرعية لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



98. ترفيع فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبه القاضي في محكمة اربد الشرعية /التوثيقات لأدنى مربوط الدرجة الخامسة.



قرر المجلس القضائي الشرعي الموقر بموجب قراره رقم 2/79/2016 تاريخ 8/12/2016 اجراء التنقلات التالية اعتباراً من تاريخ 20/12/2016 ما يلي: 1. نقل فضيلة الشيخ مأمون احمد امين علي المصري عضو محكمة استئناف اربد الشرعية مفتشاً للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



2. نقل فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية مفتشاً للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



3. نقل فضيلة الشيخ د.زياد سامي جدعان الحجاج عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مفتشاً للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



4. نقل فضيلة الشيخ د.صهيب عبدالله بشير الشخانبة المدعي العام الشرعي لدى المحاكم الشرعية في محافظتي العاصمة ومادبا مفتشاً للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



5. نقل فضيلة الشيخ د. طايل سليمان خليل الرحامنه المدعي العام الشرعي لدى المحاكم الشرعية في محافظة البلقاء قاضياً شرعيا في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية بدرجته وراتبه الحاليين.



صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي الموقر رقم 2/78/2016 تاريخ 8/12/2016 والمتضمن ما يلي اعتبارا من تاريخ 20/12/2016 :- 1- تعيين فضيلة الشيخ د. جمال كاسب مفلح الرحامنه عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مدعيا عاما شرعيا اول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين .



2- تعيين فضيلة الشيخ د. سليمان سالم سلامه الحمادين عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مساعدا للنائب العام الشرعي بدرجته وراتبه الحاليين .



3- تعيين فضيلة الشيخ باسم مشهور احمد العقيل القاضي في محكمة صويلح الشرعية مدعيا عاما شرعيا بدرجته وراتبه الحاليين .



4- تعيين فضيلة الشيخ د. سميح سليمان الزعبي المفتش الأقدم درجة في هيئة التفتيش مديرا للتفتيش القضائي بدرجته وراتبه الحاليين .