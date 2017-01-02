"الخارجية": جثامين المتوفين بتفجير اسطنبول تصل اليوم

Tweet



قال يوسف عبد الغني قائم مقام الاعمال بالإنابة في السفارة الاردنية في انقرة إن السفارة تعاملت مع كافة البلاغات عن مفقودين أردنيين، عقب حادث تفجير أنقرة، وتبين أنهم أحياء حيث تم التواصل معهم جميعاً.



السبيل - مؤمنة معاليقال يوسف عبد الغني قائم مقام الاعمال بالإنابة في السفارة الاردنية في انقرة إن السفارة تعاملت مع كافة البلاغات عن مفقودين أردنيين، عقب حادث تفجير أنقرة، وتبين أنهم أحياء حيث تم التواصل معهم جميعاً.



وأضاف عبد الغني خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الاثنين أن عدد المتوفين الأردنيين اثنان، وليس ثلاثة بعد اتضاح أن الوفاة الثالثة التي تم التحدث عنها لعربي يعيش في الأردن، لكنه لا يحمل الجنسية الأردنية، مشيراً إلى أن الجثامين ستصل اليوم إلى المملكة.



وأكد عبد الغني أن عدد المصابين الأردنيين بلغ 6 أشخاص، أحدهم خرج من المستشفى أمس الأحد بعد علاجه من جروح طفيفة، والآخرين ما يزالون على أسرة مستشفيات اسطنبول، وحالتهم العامة مستقرة، وتمكن ذوو المصابين من التواجد والحضور إلى اسطنبول.