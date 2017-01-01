طقس بارد وفرصة لزخات متفرقة اليوم
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كما يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار في الأييام ما بين السبت وحتى الثلاثاء والتي ستكون غالبًا خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في الأجزاء الشمالية من المملكة وقد تمتد على فترات إلى المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان.
ويتوقع أن يكون لمحافظتي إربد وعجلون النصيب الأوفر من هذه الزخات المتفرقة مع الإشارة إلى إحتمالية امتدادها أحياناً إلى المناطق الوسطى والعاصمة عمان.
وخلال هذه الفترة يتوقع أن يتشكل الضباب ليلاً فوق الأجزاء الشرقية من المملكة وخاصة الطريق الصحراوي الواصل ما بين عمان وبغداد.
اما خلال النصف الثاني من الأسبوع فيتوقع أن تكون الأجواء مُستقرة عموماً لكن مع بقائها باردة، كما أن هناك فرصة لتشكل الصقيع ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.
ويتوقع أن يكون لمحافظتي إربد وعجلون النصيب الأوفر من هذه الزخات المتفرقة مع الإشارة إلى إحتمالية امتدادها أحياناً إلى المناطق الوسطى والعاصمة عمان.
وخلال هذه الفترة يتوقع أن يتشكل الضباب ليلاً فوق الأجزاء الشرقية من المملكة وخاصة الطريق الصحراوي الواصل ما بين عمان وبغداد.
اما خلال النصف الثاني من الأسبوع فيتوقع أن تكون الأجواء مُستقرة عموماً لكن مع بقائها باردة، كما أن هناك فرصة لتشكل الصقيع ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.
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