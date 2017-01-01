استطلاع ''السبيل'': أردوغان الشخصية الأكثر تأثيراً عالمياً.. والأحداث الأمنية محلياً

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اختارت غالبية المشاركين في استفتاء موقع "السبيل" الإلكتروني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشخصية الأهم والأكثر تأثيرا والتي لعبت دوراً بارزاً عام 2016 عربياً ودوليا، وجاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المركز الثاني. عمان - السبيلاختارت غالبية المشاركين في استفتاء موقع "السبيل" الإلكتروني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشخصية الأهم والأكثر تأثيرا والتي لعبت دوراً بارزاً عام 2016 عربياً ودوليا، وجاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المركز الثاني.



وجاءت نتيجة التصويت الذي شارك فيه 3480 من قراء موقع "السبيل" الإلكتروني حتى مساء أمس على النحو التالي: أردوغان ( 71.6%) ، بوتين ( 19.3%) ، ميركل ( 5.2%)، ترامب ( 2.8%) وجاءت هيلاري كلينتون بالمركز الخامس وحصلت على ( 1.1%).



واختار( 41.7% ) من قراء الموقع والمشاركين بالاستفتاء، الأحداث الأمنية التي وقعت في الكرك واربد والبقعة والركبان والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الأمن والجيش والمواطنين بوصفه الحدث الأهم محليا والإبرز ضمن أحداث عام 2016.



وجاءت نتيجة التصويت الذي شارك فيه 1343 من قراء موقع"السبيل" الإلكتروني على النحو التالي :



الأحداث الأمنية التي وقعت في الكرك واربد والبقعة والركبان ( 41.7% ) ، وحصلت صفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي على نسبة ( 33.4%)، و جاء الفوز التاريخي لأحمد ابو غوش بذهبية التايكواندو في الألعاب الأولمبية في البرازيل بالموقع الثالث بنسبة ( 14.6%) ، واختارات ما نسبته (10.3%)انتخاب مجلس النواب الجديد الأقل أهمية في عام 2016 على الصعيد المحلي.