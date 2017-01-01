طفل يعيد مصاغا ذهبيا قيمته آلاف الدنانير ويرفض 500 دينار مكافأة

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الرمثا – فارس القرعاوي



أعاد طفل في العقد الأول من عمره مصاغا ذهبيا بقيمة ثلاثة آلاف دينار إلى أصحابه بعد أن عثر عليه يوم أمس في الرمثا وفق ما تداولته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الرمثا – فارس القرعاويأعاد طفل في العقد الأول من عمره مصاغا ذهبيا بقيمة ثلاثة آلاف دينار إلى أصحابه بعد أن عثر عليه يوم أمس في الرمثا وفق ما تداولته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتحول الطفل (م، ش) إلى بطل ورمز للأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي واعاد مئات الناشطين والصفحات خبر عثوره على المصاغ الذهبي وإعادته لأصحابه، حيث نشر فاتوة مصاغ ذهبي بمبلغ مالي يقارب على ثلاثة آلاف دينار ثمنا لنفس المصاغ المفقود.



وأضافت الصفحات أن الطفل رفض تلقي مبلغ 500 دينار كمكافأة مالية على عثوره على المصاغ، مما لاقى إستحسانا من رواد الفيسبوك ونال إعجاب أهالي لواء الرمثا ، حيث هنأوا ذويه على الأمانة النادرة التي أظهرها الطفل رغم صغر سنه