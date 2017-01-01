وفاة 3 أردنيين وإصابة 4 بهجوم اسطنبول..وجاري البحث عن مفقودين

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قالت صباح الرافعي الناطق باسم وزارة الخارجية لـ"السبيل" إن ثلاث أردنيين قتلوا بهجوم مسلح مساء امس على ملهى ليلى في اسطنبول، فيما اصييب أربعة أخرين.



وأضافت الرافعي أن هناك مفقودين أردنيين أيضاً ولا يزال البحث عنهم جارياً. السبيل - مؤمنة معاليقالت صباح الرافعي الناطق باسم وزارة الخارجية لـ"السبيل" إن ثلاث أردنيين قتلوا بهجوم مسلح مساء امس على ملهى ليلى في اسطنبول، فيما اصييب أربعة أخرين.وأضافت الرافعي أن هناك مفقودين أردنيين أيضاً ولا يزال البحث عنهم جارياً.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 16 أجنبيا بين القتلى، لكن تم التعرف على هوية 21 جثة فقط حتى الآن. وأضاف أن هناك 69 شخصا في المستشفى بينهم أربعة في حالة خطيرة.



وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع منذ ورود أنباء الاعتداء الآثم الذي وقع في مدينة إسطنبول مع سفارتنا في أنقرة والتي بدورها تقوم بالتواصل مع الجهات التركية المختصة للاطمئنان على أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اسطنبول خصوصا في هذه الفترة من السنة.



وأوفدت السفارة في انقرة القنصل إلى مدينة إسطنبول لمتابعة الأمر بشكل مباشر وسنوافيكم بأية معلومات حال ورودها والتأكد منها بشكل رسمي...



وتدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين التواصل في حالات الضرورة مع مركز عمليات وزارة الخارجية والسفارة في أنقرة على الارقام التالية...



مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 5501444 فرعي 3428 ومباشر 5735166 السفارة الأردنية في أنقرة 00903125011111 القائم بالأعمال بالانابة 00905301448040 القنصل 00905327720230 .