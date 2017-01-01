وفاة أردنيين اثنين وإصابة 6 في هجوم اسطنبول

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أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح الرافعي، أن مواطنين أردنيين اثنين قد توفيا جراء الاعتداء الآثم الذي وقع في إسطنبول ليلة امس، وليس ثلاثة أشخاص كما أعلن سابقا، كما أصيب ستة مواطنين.

السبيل - مؤمنة معاليأعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح الرافعي، أن مواطنين أردنيين اثنين قد توفيا جراء الاعتداء الآثم الذي وقع في إسطنبول ليلة امس، وليس ثلاثة أشخاص كما أعلن سابقا، كما أصيب ستة مواطنين.

وأوضحت أن الشخص الثالث، الذي أُعلن عنه في وقت سابق، ورد من الجهات التركية الرسمية بأنه يحمل الجنسيتين الأردنية والكندية، وتبين فيما بعد انه يحمل الجنسية الكندية، ومقيم في الأردن.



وأعلنت الرافعي انه تم العثور على مواطن أردني كان مفقودا في إحدى المستشفيات، ووضعه الصحي جيد، ليرتفع عدد المصابين الى ستة.



وقالت الرافعي إن الوزارة تأكدت عبر الدبلوماسيين الأردنيين المتواجدين حاليا في اسطنبول، والذين توجهوا إليها من أنقرة، فور وقوع الحادث بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وفاة مواطنين اثنين.



وتوجه الدبلوماسيون إلى المستشفيات التي يتواجد فيها المصابون لتلقي العلاج للاطمئنان عليهم وعلى حالتهم الصحية، حيث تأكد لغاية الآن إصابة ستة مواطنين أردنيين وحالاتهم بين الحرجة والمستقرة والجيدة. كما يتابع مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع السفارة في انقرة والمؤسسات الرسمية التركية كافة المعلومات التي وردت حول المواطنين الأردنيين المفقودين لغاية الآن.



ودعت المتحدث الرسمي المواطنين الأردنيين التواصل في حالات الطوارئ مع مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة في أنقرة على الارقام التالية: مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 5501444 فرعي 3428 ومباشر 5735166، السفارة الأردنية في أنقرة 00903125011111، القائم بالأعمال بالانابة 00905301448040و القنصل 00905327720230.

